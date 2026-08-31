GM'den Kanada'ya 1,1 milyar C$ Yatırım - Son Dakika
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GM'den Kanada'ya 1,1 milyar C$ Yatırım

GM\'den Kanada\'ya 1,1 milyar C$ Yatırım
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GM, Kanada'daki işçilerle yeni kamyon üretimi için 1,1 milyar C$ yatırım anlaşmasını onayladı.

General Motors'un Kanada'daki işçileri, Pazar günü Ontario'da yeni bir ağır hizmet kamyonu üretimini içeren anlaşmayı onayladı. Bu anlaşma, şirketin Kanada'daki tesisleri için taahhüt ettiği 1,1 milyar C$ (790,97 milyon $) yatırımın bir parçası.

Anlaşma, Kanada otomotiv sektörünün ABD'nin araçlara getirdiği %25'lik gümrük tarifeleriyle mücadele ettiği bir dönemde geldi. ABD Başkanı Donald Trump, tarifeleri 1 Ocak 2027'de %50'ye çıkarmayı vaat etti. Kanada otomotiv fabrikalarının geleceği, durmuş ABD-Kanada ticaret müzakerelerinde merkezi bir konu haline geldi.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Ekonomi, Kanada, Son Dakika

Son Dakika Otomobil GM'den Kanada'ya 1,1 milyar C$ Yatırım - Son Dakika

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