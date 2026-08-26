Hibrit Otomobillerin Avantaj ve Dezavantajları

Hibrit otomobiller, yakıt tasarrufu açısından önemli avantajlar sunuyor. Ancak içten yanmalı motor ile elektrik motorunun aynı gövdede birleştirilmesi, beraberinde bazı dezavantajları da getiriyor.

Satın alma kararı vermeden önce fiyat, ağırlık, bakım maliyetleri ve kullanım alışkanlıkları gibi faktörlerin dikkate alınması gerekiyor. Bu noktalar, hibrit araçların toplam sahip olma maliyetini etkiliyor.