Hindistan\'da Binek Araç Satışları %18,2 Arttı

Hindistan Otomobil Üreticileri Derneği (SIAM) verilerine göre, binek araç satışları Temmuz 2026'da bir önceki aya göre yüzde 18,2 artarak 395 bin 199 adede ulaştı. Yıllık bazda ise yüzde 31,2'lik artış kaydedildi. Bu performans, düşük Mal ve Hizmet Vergisi oranları ve yeni modellerin piyasaya sürülmesiyle desteklenen iç talebe bağlandı.

SIAM Genel Direktörü Rajesh Menon, sektörün en güçlü Temmuz satışlarını gerçekleştirdiğini ve bayram sezonuna güçlü tüketici güveniyle girildiğini belirtti. Türkiye'de ise otomobil satışları sıfır ve ikinci elde durağan seyrediyor; Temmuz ayında 80 bin 786 adet sıfır araç satıldı.