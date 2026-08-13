Hindistan'da Etanol Karışımlı Benzin Kirliliği Tartışması

Hindistan hükümeti geçen hafta etanol karışımlı benzinin güvenli olduğu konusunda kamuoyuna güvence verirken, ülkenin ana otomobil lobisi, bir hafta önce hükümete ilettiği yakıt kirliliği şikayetini geri çekti. Topluluk, bazı rakamların daha fazla kontrole ihtiyaç olduğunu söyledi. Ancak Reuters'ın incelediği sektör yöneticileri arasındaki ayrı yazışmalar, önde gelen otomobil üreticileri Maruti Suzuki, Tata Motors ve Mahindra'nın, yüzde 20 etanol karışımlı benzin (E20) kirliliği konusundaki endişelerini tartıştığını gösterdi.

Otomobil üreticilerinin derlediği veriler, Başbakan Narendra Modi hükümetinin kirliliği azaltmak ve petrol ithalatını kesmek için geçen yıl başlattığı E20 uygulamasından bu yana sektörün yaptığı en kapsamlı yakıt testi oldu. 1 Nisan'dan bu yana başka benzin bulunmadığından, tüketicilerin araç performansı üzerindeki etkisine dair endişeleri arttı. Otomobil üreticilerinin e-postaları, hükümetin yakıt planını alenen desteklemelerine rağmen, klorür ve nem gibi E20'deki kirleticiler konusunda özel olarak endişelendiklerini ilk kez gösteriyor.

Hindistan Otomobil Üreticileri Topluluğu (SIAM), uyarının hükümet ve kamuoyunda yarattığı tepkinin ardından 28 Temmuz tarihli yakıt kirliliği mektubunu geri çekti ve bazı rakamların 'doğrulanması' gerektiğini söyledi. Reuters'ın incelediği daha önce açıklanmamış veri ve e-postalar, 'birden fazla' otomobil üreticisinin, Hindistan'ın 36 eyalet ve bölgesinin 21'inden bir yıl boyunca pompalardan 250'den fazla yakıt numunesi toplayarak kapsamlı testler yaptığını gösterdi. Testler, 18 eyaletteki birçok numunede yüksek klorür kirliliğinin yanı sıra yüksek nem içeriğini de ortaya çıkardı.

Yöneticilerin e-postalarında veri doğrulaması konusunda herhangi bir endişe dile getirilmedi. SIAM, özel e-postalarla ilgili olarak Reuters'a, verilerin yalnızca dahili kullanım, tartışma ve doğrulama amaçlı olduğunu ve 'çok az' otomobil üreticisi tarafından toplandığını söyledi. Görülen e-postalara dahil olan Maruti, Tata ve Mahindra, Hindistan'ın otomobil pazarının yüzde 67'sini oluşturuyor. SIAM, 'test temeli ve örneklem büyüklüğü kesin sonuçlar için yetersiz olduğundan, iletişim istem dışı gönderildiği için geri çekildi' dedi ve uygun bilimsel bir çalışma yapmayı planladığını ekledi.

Petrol ve Doğal Gaz Bakanlığı yorum taleplerine yanıt vermedi. Bakan Hardeep Singh Puri, Cuma günü yaptığı açıklamada, SIAM'dan mektubu almadan iki hafta önce Hindistan'ın petrol pazarlama şirketlerinin yakıt kirliliği kontrolleri için perakende satış noktalarında 'sıkı testlere' başladığını söyledi. Sadece dört kirlilik vakası bulunduğunu belirtti. Devlete ait yakıt perakendecileri de geçen hafta yapılan kapsamlı rastgele ve bilimsel testlerin 'yakıt kirliliği konusunda endişe yaratacak bir durum olmadığını' gösterdiğini açıkladı. Mahindra, yöneticisinin e-postalarından çıkarılan sonuçların 'tamamen temelsiz ve yanlış' olduğunu, sektör verilerinin sınırlı ve ön hazırlık aşamasında olduğunu ve E20 ile ilgili sorun görmediklerini söyledi. Maruti ve Tata yorum taleplerine yanıt vermedi.

E20, otomobil kullanıcılarını kızdırdı; yüzlerce kişi yakıtın kilometre performansını düşürdüğünü ve araçlarında aşınma ve yıpranmayı artırdığını iddia ederken, en az bir dava açıldı. SIAM daha önce yüksek klorür seviyelerinin otomobil parçaları için aşındırıcı olduğunu, yakıttaki yüksek nem seviyelerinin ise aracı yakıt aldıktan hemen sonra hareketsiz bırakabileceğini söylemişti. Maruti, Tata, Mahindra ve SIAM arasında paylaşılan grup e-postalarında, Maruti'nin üst düzey yöneticisi Anoop Bhat, yüksek klorür bulgularıyla ilgili endişelerini dile getirerek bunun 26 Temmuz'da petrol bakanlığıyla özel olarak görüşüldüğünü söyledi.

Sektörün eyalet genelindeki bulguları, Rajasthan eyaletinde 6 ila 570 ppm, başkent Yeni Delhi'de 1.4 ila 420 ppm ve Maharashtra'da 10 ila 357 ppm klorür seviyeleri gösterdi. Hindistan hükümeti izin verilen sınırın 3 ppm olduğunu söylüyor. Veriler ayrıca Andhra Pradesh'te nem seviyelerinin 13.000 ppm'ye, Uttar Pradesh'te ise 12.500 ppm'ye ulaştığını, hükümetin izin verdiği sınırın ise 3.000 ppm olduğunu gösterdi. Kirliliğin nedeni bilinmemekle birlikte, SIAM geri çekilen mektubunda E20 uygulamasından bu yana klorür seviyelerinde bir artış gördüğünü belirtmiş ve hükümetten petrol pazarlama şirketlerine kök nedeni bulmaları talimatını vermesini istemişti. Nem için ise mektupta, perakende satış noktalarındaki yeraltı depolama tanklarının ve boru hatlarının yetersiz bakımının neden olabileceği kaydedildi.

Maruti'den Bhat, 26 Temmuz tarihli e-postasında, mevcut yakıt enjektörlerinin tolerans gösterebileceği maksimum klorür miktarının 1 ppm olduğunu yazdı. 'E20'de 1 ppm'den az olması uluslararası standartlarla da uyumludur. Petrol bakanlığıyla yapılan görüşmelerle de aynı doğrultudadır' dedi. Mahindra'nın akışkan teknolojisi kıdemli başmühendisi R. Ramaprabhu e-postalarında, sektörün gördüğü çok hızlı araç arızalarından organik klorürün sorumlu olduğunu ve motorları '200 km içinde' bozabileceğini söyledi. 'Çoğu vaka yakıt aldıktan hemen sonra rapor ediliyor... organik klorürden kaynaklanıyor' dedi ve Mahindra'nın perakende satış noktalarından alınan yakıt numunelerine ilişkin 'güçlü kanıtları' olduğunu ekledi. Mahindra'nın Ramaprabhu'su ve Maruti'nin Bhat'ı Reuters'ın sorularına yanıt vermedi.