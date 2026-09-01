Hyundai Avante Hybrid Araçlar Geri Çağrıldı

Singapur'da kayıtlı 731 Hyundai Avante Hybrid, aracın güç kontrol ünitesindeki aşırı ısınan bir transistör nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı geri çağrılıyor. Bu sayı, ülkede 2024 ile Temmuz 2026 arasında kayıtlı 917 araçlık toplamın yaklaşık yüzde 80'ine denk geliyor. Araçlar 22 Ekim 2024 ile 7 Ocak 2026 arasında üretildi.

Kara Taşımacılığı Otoritesi'ne göre, aşırı ısınma durumunda araç çalışmayabilir veya düşük güç moduna geçebilir, bazı durumlarda bileşenler eriyip yangına yol açabilir. Distribütör Komoco Motors, geri çağırmanın 27 Ağustos'ta onaylandığını ve etkilenen araç sahiplerine mektup gönderileceğini açıkladı.

Bu geri çağırma, ABD'de 54 binden fazla aracı kapsayan daha geniş bir uygulamanın parçası. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin raporuna göre, soruşturma Aralık 2024'te başladı ve Mayıs 2026 itibarıyla dört olay kaydedildi, bunlardan biri yangınla sonuçlandı. Kaza veya yaralanma bildirilmedi. Sorun, aracın soğutma kapasitesini artıran bir yazılım güncellemesiyle çözülecek.