Hyundai'de İlk Tam Grev Başladı

Hyundai Motor'un Güney Koreli sendikası, ücret görüşmelerinin tıkanmasının ardından Cuma günü on yılın ilk tam grevini yaptı. Sendika, daha yüksek emeklilik yaşı ve yapay zeka ile otomasyona karşı iş güvencesi talep ediyor.

Hyundai Motor, bağlı kuruluşu Kia Corp ve tedarikçilerindeki grevci işçiler, öğleden sonra 2'de Hyundai Motor'un Seul'daki genel merkezi önünde miting düzenleyecek. İşçileri temsil eden çatı sendika olan Kore Metal İşçileri Sendikası (KMWU), grevi duyuran bildiriyi sendika sitesinde yayımladı.

Bir günlük grev, geçen yıl işçi yanlısı liberal Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung'un seçilmesinin ardından Güney Kore'de artan işçi huzursuzluğunu gösteriyor. Temmuz sonundan bu yana yapılan kısmi iş bırakma eylemleri, Yonhap Haber Ajansı'nın tahminlerine göre 55 bin 200 aracın üretimini aksattı ve bu kaybın değeri 2,3 trilyon wonun (1,67 milyar dolar) üzerinde.

Bu eylem, otomobil üreticisinin karşılaştığı zorluklara ekleniyor. Hyundai, Temmuz ayında Avrupa'da artan Çin rekabeti ve Güney Kore'de düşen satışlar nedeniyle bu yıl küresel satış hedefini tutturamayacağını açıklamıştı.

Hyundai sendikası, zorunlu emeklilik yaşının mevcut 60'tan yükseltilmesini istiyor. Bu talep, dünyanın en hızlı yaşlanan ülkelerinden biri olan Güney Kore'de Cumhurbaşkanı Lee'nin emeklilik yaşı sınırını kademeli olarak artırma vaadiyle uyumlu. Sendika ayrıca ikramiyelerin aylık temel maaşın yüzde 750'sinden yüzde 800'üne çıkarılmasını ve şirketin yapay zeka ile otomasyonu benimsemesi nedeniyle iş güvencesi garantisi talep ediyor.

İnsansı robot üreticisi Boston Dynamics'in sahibi olan Hyundai, 2028'den itibaren ABD'deki Georgia fabrikasında insansı robotlar kullanmayı planladığını ve kullanımı üretim sahalarına yaymayı hedeflediğini açıkladı. Hyundai Motor sendika sözcüsü Kim Jin-wook, emeklilik yaşı ve ikramiye konularında iki tarafın hala anlaşmazlık içinde olduğunu söyledi. Sendikanın ücret görüşmelerine yeniden başlamaya açık olduğunu ancak yönetimin ileriye dönük öneriler sunmaması durumunda grev planlarını görüşeceklerini belirtti.

Hyundai Motor ise diyalog yoluyla çözüm bulmaya kararlı olduğunu açıkladı. Şirket, "Grev eylemleri müşterilerimizi, ortaklarımızı ve operasyonlarımızı etkileyebilir. İki tarafın da geleceğin mobilitesine geçişi başarıyla yönetmek için birlikte çalışması gereken kritik bir dönemdeyiz" ifadelerini kullandı.