Hyundai'den Robotaksi ve Yeni Batarya Teknolojisi Müjdesi - Son Dakika
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Hyundai'den Robotaksi ve Yeni Batarya Teknolojisi Müjdesi

Hyundai\'den Robotaksi ve Yeni Batarya Teknolojisi Müjdesi
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Hyundai, Ioniq 5 robotaksilerini Las Vegas'ta başlatacak ve yeni batarya teknolojisi tanıttı.

Hyundai, yatırımcı gününde önemli açıklamalar yaptı. Şirket, Ioniq 5 tabanlı robotaksilerin Las Vegas'ta ticari olarak hizmet vermeye başlayacağını duyurdu.

Hyundai, NVIDIA ekosistemiyle otonom sürüş mimarisini standartlaştıracağını da belirtti. Elektrikli araçlar için geliştirilen yeni batarya teknolojisi ise şarj süresini yüzde 40 kısaltmayı, maliyetleri düşürmeyi ve batarya ömrünü yüzde 20 uzatmayı hedefliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Hyundai, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Hyundai'den Robotaksi ve Yeni Batarya Teknolojisi Müjdesi - Son Dakika

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