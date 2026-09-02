Hyundai'nin yeni kararı şaşkınlık yarattı, Sürücü ekranının Ioniq 3 ve Elantra'da opsiyonel - Son Dakika
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Hyundai'nin yeni kararı şaşkınlık yarattı, Sürücü ekranının Ioniq 3 ve Elantra'da opsiyonel

Hyundai\'nin yeni kararı şaşkınlık yarattı, Sürücü ekranının Ioniq 3 ve Elantra\'da opsiyonel
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Hyundai, maliyetleri düşürmek için Ioniq 3 ve Elantra'nın giriş versiyonlarında 9,9 inçlik sürücü gösterge panelini standart donanımdan çıkardı. Bu modellerde ekran, konfigüratörden opsiyonel olarak seçilebiliyor; şirket rakiplerine kıyasla müşteriye seçenek sunmaya devam ediyor.

Otomotiv sektöründe maliyet kısıtlama adımları ve dijitalleşme hamleleri devam ederken, Hyundai yeni bir kararla sürücü gösterge panellerini standart donanımdan çıkardı. Yeni nesil multimedya altyapısı sunulan bazı modellerde, temel sürücü ekranı için artık ekstra ücret talep ediliyor.

Hyundai'nin Android Automotive OS tabanlı Pleos Connect sistemi, Grandeur, yeni Elantra, elektrikli Ioniq 3 ve yeni nesil Tucson'da kullanılmaya başlandı. Ancak bu modellerin iç mimarisindeki 9,9 inçlik sürücü gösterge paneli dikkat çekiyor.

Şirket, maliyetleri düşürmek amacıyla Ioniq 3 ve Elantra'nın giriş versiyonlarında bu paneli standart sunmuyor. Sürücünün görüş hattındaki ekran, opsiyonel olarak konfigüratörden seçilebiliyor. Basın görsellerinde ekranla sergilense de standart pakette yer almıyor.

Bu adım şaşkınlık yaratsa da, rakiplerine kıyasla müşterilere seçenek sunması olumlu görülüyor. Hyundai ayrıca büyük ekranlara geçerken fiziksel kontrol düğmelerini tamamen kaldırmayarak kullanım kolaylığını koruyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Elantra, Hyundai, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Hyundai'nin yeni kararı şaşkınlık yarattı, Sürücü ekranının Ioniq 3 ve Elantra'da opsiyonel - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hyundai'nin yeni kararı şaşkınlık yarattı, Sürücü ekranının Ioniq 3 ve Elantra'da opsiyonel - Son Dakika
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