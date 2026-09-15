IAA Transportation 2026 Hannover\'de sürüyor, Avrupa\'da kamyonların yüzde 92,1\'i hala dizel

Dünyanın önde gelen ticari araç fuarlarından IAA Transportation 2026, dün Hannover'de basın günüyle başladı. 20 Eylül'e kadar sürecek fuarda 150'den fazla dünya prömiyeri ve yeni ürün sergilenecek. Tamamen elektrikli ticari araçlar yine dikkat çekiyor; ancak pazar, üreticilerin hızına henüz yetişemiyor. Avrupa Birliği'nde yılın ilk yarısında satılan kamyonların yüzde 92,1'i hala dizel. Elektrikli kamyon satışları yüzde 47,7 artmış olsa da pazar payı sadece yüzde 4,8. Hannover, üreticilerin elektrikli kamyon geliştirmeyi büyük ölçüde çözdüğünü gösteriyor. Ancak bu araçları filolar için cazip hale getirmek ve gerekli altyapıyı oluşturmak için zorlu bir süreç var.

Hannover'de sergilenen elektrikli kamyonların menzilleri uzamış, bataryaları büyümüş ve megavat seviyesinde hızlı şarj çözümleri geliştirilmiş durumda. Üreticilerin fuarda en çok üzerinde durduğu konu ise toplam kullanım maliyeti ve altyapı oldu. Filolar için yalnızca elektrikli kamyon satın almak yeterli değil. Aracın gün boyu çalışması, şarjda mümkün olduğunca az beklemesi ve dizel ile arasındaki fiyat farkını kullanım süresince kapatabilmesi gerekiyor.

Volkswagen Ticari Araç'ın davetiyle katıldığımız fuar, bu yıl rekabetin iyice sertleştiğini gösteriyor. Tesla, uzun süredir beklenen Semi ile Avrupa pazarına giriş yaptı. BYD, Foton ve FAW gibi Çinli üreticiler de yeni elektrikli ağır ticari araçlarını sergiledi. Ford Otosan, Mercedes-Benz, MAN, Volvo ve Volkswagen Grubu da elektrikli modelleriyle dikkat çekti. IAA Transportation, elektrikli ağır ticari araçların artık prototip olmaktan çıkıp gerçek ürünlere dönüştüğünü gösteriyor. Ancak satışların artması için filoların maliyet hesaplarının tutması ve şarj altyapısının gelişmesi gerekiyor.

Tesla, uzun süredir beklenen elektrikli çekicisi Semi'yi Hannover'de tanıttı. Avrupa versiyonu 40 ton toplam ağırlıkta 550 km'ye kadar menzil sunuyor. Tüketimi ise yaklaşık 1 kWh/km olarak belirlenmiş. Tesla'ya göre Megacharger ile 30 dakikada menzilin yüzde 60'ı geri kazanılabiliyor. Nevada'da seri üretimi başlayan Semi, şimdi Avrupa ağır ticari pazarına hazırlanıyor.

Çinli üreticiler bu yıl Hannover'e daha güçlü bir şekilde geldi. BYD, ETT 44 ile ağır kamyon pazarındaki iddiasını gösterirken bu model fuar sırasında Euro NCAP'ten 5 yıldız aldı. Foton, yedi yeni enerjili aracıyla fuarda yer aldı. Sinotruk ve SuperPanther, Avrupa'da üretim adımları ve bölgedeki kalıcılık hedeflerini gözler önüne serdi.

Volkswagen Ticari Araç, IAA Transportation'da yenilenen Caddy ve Multivan'ı sergiledi. Poznan'da seri üretimine başlanan yeni Caddy, yenilenen dış tasarımı ve 12,9 inç multimedya ekranıyla dikkat çekiyor. Yeni Multivan'da ise ön ve arka tasarım yenilendi. Her iki modelin de 2026'nın son çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulması planlanıyor.

Ford Trucks, Hannover'de tamamen elektrikli F-LINE E'yi tanıttı. İlk kez 2025'te Avrupa'ya gösterilen model artık seri üretimde ve Avrupa'ya teslim edilmeye başladı. Ford Otosan'ın Eskişehir Fabrikası'nda üretilen F-LINE E, 392 kWh batarya, 300 km'ye kadar menzil ve 285 kW hızlı şarj sunuyor.