Iğdır\'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Kaza, saat 01.00 sıralarında Iğdır-Doğubayazıt yolu Kavaktepe mevkisinde meydana geldi. Mehmet Salih Uğuz'un kullandığı 46 VJ 254 otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Mehmet Salih Uğuz olay yerinde hayatını kaybetti. Uğuz'un cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
