İkinci El Elektrikli Araçlarda Batarya Algısı Sarsıldı

İkinci el elektrikli otomobillerde en büyük masrafın batarya olduğu düşünülse de yapılan yeni bir araştırma, en sık ve maliyetli ilk beş arıza arasında bataryanın yer almadığını ortaya koydu.

Bu sonuç, ikinci el elektrikli araç alıcıları için yanıltıcı bir algıyı düzelterek, diğer bileşenlerin de dikkate alınması gerektiğini göstermektedir.