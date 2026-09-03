İngiltere'de Ağustos'ta otomobil kayıtları yüzde 17,5 arttı, elektrikli araçlar zirvede - Son Dakika
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İngiltere'de Ağustos'ta otomobil kayıtları yüzde 17,5 arttı, elektrikli araçlar zirvede

İngiltere\'de Ağustos\'ta otomobil kayıtları yüzde 17,5 arttı, elektrikli araçlar zirvede
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İngiltere'de yeni otomobil kayıtları Ağustos'ta geçen yıla göre %17,5 artarak 93.977 adede ulaştı. Bataryalı elektrikli araç satışları yıllık %30 artışla 27.876 oldu ve %29,7 pazar payıyla en büyük yakıt türü olurken, küresel petrol şokları tüketicileri alternatiflere yönlendirdi.

İngiltere'de yeni otomobil kayıtları Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre %17,5 artış gösterdi. New AutoMotive'in verilerine göre, toplam kayıt sayısı 93.977 adede ulaşırken, bataryalı elektrikli araç kayıtları yıllık bazda %30 artışla 27.876 adet oldu ve bu araçlar %29,7 pazar payıyla en büyük yakıt türü olarak öne çıktı.

Avrupa'da elektrikli araçlar, İran savaşından kaynaklanan küresel petrol şokları nedeniyle yükselen yakıt maliyetleri sayesinde tüketicilerin alternatiflere yönelmesiyle ivme kazanıyor. New AutoMotive CEO'su Ben Nelmes, 'Ağustos, araç ve minibüs kayıtları için nispeten mütevazı bir ay olsa da, İngiltere'de elektrikli araç kullanımındaki hızlanan büyüme temasına uyuyor' dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

İngiltere, Otomobil, Ağustos, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Otomobil İngiltere'de Ağustos'ta otomobil kayıtları yüzde 17,5 arttı, elektrikli araçlar zirvede - Son Dakika

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SON DAKİKA: İngiltere'de Ağustos'ta otomobil kayıtları yüzde 17,5 arttı, elektrikli araçlar zirvede - Son Dakika
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