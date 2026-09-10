İspanya hükümeti Seat için harekete geçti, şirket 2030 sonrası için karar vermedi - Son Dakika
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İspanya hükümeti Seat için harekete geçti, şirket 2030 sonrası için karar vermedi

İspanya hükümeti Seat için harekete geçti, şirket 2030 sonrası için karar vermedi
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İspanya hükümeti, Volkswagen Grubu'nun Seat'in 2030 sonrası durumunu değerlendirdiği haberleri sonrası markayı koruma çağrısı yaptı. Şirket, 2027'ye kadar Ibiza ve Arona'nın mild hibrit versiyonları dahil planların süreceğini ancak sonrası için karar alınmadığını açıkladı.

İspanya hükümeti, Volkswagen Grubu'nun Seat markasının 2030 sonrasındaki durumunu incelediğini kabul etmesinin ardından harekete geçti. Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Carlos Cuerpo, bu hafta yaptığı açıklamada hükümetin Seat'i korumak için gerekli tüm çabayı göstereceğini söyledi. Cuerpo, markayı geleneksel olarak İspanya ile özdeşleşmiş bir marka olarak nitelendirdi. Başbakan Pedro Sánchez de haziran ayında Martorell'i ziyaretinde Seat'i İspanya'da ikonik bir marka ve ülke kimliğinin temel unsuru olarak tanımlamıştı.

SEAT S. A., markanın olası ortadan kalkmasına ilişkin haberlerin ardından geleceğe dönük planlarını netleştirdi. Şirket, daha önce planlanan lansman ve güncellemelerin devam edeceğini doğruladı. Buna 2027 için öngörülen Ibiza ve Arona'nın mild hibrit versiyonları da dahil. Ancak markanın mevcut ürün döngüsünün ardından nasıl bir yol izleyeceği belirsizliğini koruyor.

Şirket, düzenlemeler, elektrifikasyon maliyetleri ve yeni bir elektrikli araç nesli geliştirmek için gereken yatırımların, markaya yatırım yapmayı her geçen gün daha karmaşık hale getirdiğini kabul ediyor. "2030 sonrasına ilişkin hala birden fazla senaryo mümkün" diyen şirket, henüz hiçbir karar alınmadığını vurguluyor. Süreklilik, düzenlemelerin seyrine, tüketici talebine ve piyasa koşullarına bağlı olacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Volkswagen Grubu, Otomobil, İspanya, Ekonomi, Seat, Son Dakika

Son Dakika Otomobil İspanya hükümeti Seat için harekete geçti, şirket 2030 sonrası için karar vermedi - Son Dakika

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