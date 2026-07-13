İstanbul Plaka Sistemi Tükeniyor - Son Dakika
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İstanbul Plaka Sistemi Tükeniyor

13.07.2026 20:51
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İstanbul'daki plaka sistemi yoğun talep nedeniyle tükenmekte, yeni çözüm önerileri değerlendiriliyor.

İstanbul'da 2018 yılında uygulanmaya başlanan üç harf ve üç rakamdan oluşan plaka sistemi, yoğun talep nedeniyle tükenme noktasına geldi. Şu anda hususi araçlar için S, U, V, Y ve Z harf grupları kalmış durumda. T grubu ise ticari taksilere ayrıldığı için kullanılamıyor.

Çözüm olarak iptal edilen plakaların yeniden dolaşıma sokulması ya da sayı grubunun dört haneye çıkarılması değerlendiriliyor. Bu durumda 34 XXX 0001 formatı yeniden kullanılabilecek. Plaka değişikliği işlemleri ise noter satışında talep edilebiliyor. 2026 yılı plaka basım ücreti 850 lira olarak belirlendi.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Otomobil İstanbul Plaka Sistemi Tükeniyor - Son Dakika

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