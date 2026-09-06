Jaguar Land Rover 4 bin çalışanı için gönüllü işten çıkarma programı başlatacak

Jaguar Land Rover (JLR), Birleşik Krallık merkezli otomobil üreticisi, gönüllü işten çıkarma programı başlatacağını açıkladı. Bu programın iki yıl içinde yaklaşık 4 bin kişiyi etkilemesi bekleniyor. Şirket, bu adımı küresel pazardaki değişen koşullara uyum sağlamak ve maliyetleri düşürmek için attığını belirtiyor.

JLR, önümüzdeki iki yıl içinde yaklaşık 1,7 milyar sterlin tasarruf etmeyi ve başabaş noktasını 300 bin araca düşürmeyi hedefliyor. Şirket, organizasyonunu sadeleştirerek verimliliği artırmak ve daha dayanıklı bir yapı oluşturmak istiyor. Programın Pazartesi günü resmen duyurulması bekleniyor.

İşten çıkarmaların arka planında, ABD'nin uyguladığı yüzde 10'luk gümrük tarifesi, geçen yıl yaşanan siber saldırı ve satışlardaki düşüş gibi faktörler yer alıyor. JLR'nin en son çeyrekte geliri yaklaşık yüzde 10 azaldı. Şirketin CEO'su P B Balaji, zorlu küresel koşullarda tasarruf sağlamak için baskı altında.

Unite sendikası genel sekreteri Sharon Graham, hükümetle yoğun görüşmeler yapıldığını ve işçileri desteklemek için her şeyin yapılacağını söyledi. Hükümet sözcüsü ise etkilenen işçiler için belirsizlik yarattığını kabul ederek, otomotiv sektörüne destek için elektrik faturalarının düşürüldüğünü ve elektrikli araç üretimi için fon sağlandığını hatırlattı.