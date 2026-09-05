Jaguar Land Rover, maliyet tasarrufu için 4 bine kadar gönüllü işten çıkarma programı başlattı - Son Dakika
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Jaguar Land Rover, maliyet tasarrufu için 4 bine kadar gönüllü işten çıkarma programı başlattı

Jaguar Land Rover, maliyet tasarrufu için 4 bine kadar gönüllü işten çıkarma programı başlattı
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Jaguar Land Rover (JLR), değişen küresel pazar koşullarına uyum sağlamak amacıyla gönüllü işten çıkarma programı başlattığını doğruladı. Önümüzdeki iki yılda yaklaşık 1.7 milyar sterlin tasarruf hedefleyen şirkette, tarifeler ve satış düşüşü nedeniyle 4 bine kadar iş kaybı yaşanabileceği belirtiliyor.

Jaguar Land Rover (JLR), üretimi bir aydan fazla durduran siber saldırının üzerinden bir yıl geçtikten sonra gönüllü işten çıkarma programı açtığını doğruladı. Şirket, 'değişen küresel pazar koşullarına' uyum sağlamak için önümüzdeki iki yıl içinde yaklaşık 1.7 milyar sterlin tasarruf etmesi gerektiğini belirtti.

The Times'ın cumartesi günkü haberine göre, tarifelerin etkisi ve satışlardaki düşüş nedeniyle 4 bine kadar iş kaybı yaşanabilir. JLR, BBC'ye rakamları doğrulamadığını söyledi. İşten çıkarma kararının, organizasyonu 'sadeleştirmenin' yanı sıra 'verimliliği artırma ve daha fazla dayanıklılık oluşturma' amacıyla alındığı ifade edildi.

Bir sözcü, 'Bugün meslektaşlarımızı ve sendika ortaklarımızı, JLR'nin maaşlı ve yönetim ekibi üyelerine işten ayrılma fırsatı sunan gönüllü işten çıkarma programı başlattığını bilgilendirdik. Daha fazla bilgiyi önce meslektaşlarımızla paylaşacağız' dedi.

Unite genel sekreteri Sharon Graham, sendikanın bir süredir otomotiv sektörünü bekleyen 'mükemmel fırtına' konusunda uyardığını söyledi. Graham, 'Arka arkaya gelen hükümetlerin gözü önünde binlerce kesikle ölüm yaşanıyor' dedi. Hafta sonu iş kayıplarını hafifletmek için 'yoğun' görüşmeler yapıldığını ve haftaya İş Sekreteri Jonathan Reynolds ile JLR'nin CEO'su PB Balaji ile görüşeceğini ekledi.

Unite ulusal yetkilisi Des Quinn ise 'Bu, JLR çalışanları için inanılmaz derecede endişe verici ve stresli bir dönem. Unite, en iyi sonucu elde etmek için gece gündüz çalışıyor' dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

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