James May'den Clarkson ve Hammond İle Geri Dönüş İhtimali - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

James May'den Clarkson ve Hammond İle Geri Dönüş İhtimali

James May\'den Clarkson ve Hammond İle Geri Dönüş İhtimali
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

James May, Top Gear ve The Grand Tour'un ardından Clarkson ve Hammond ile geri dönüşü değerlendirdi.

James May, Jeremy Clarkson ve Richard Hammond ile yeniden bir araya gelme olasılığı hakkında konuştu. Üçlü, BBC'nin Top Gear'ında 15 yıl ve Amazon Prime'da The Grand Tour'da sekiz yıl olmak üzere 23 yıllık bir televizyon ortaklığına sahipti. The Grand Tour, 2024'te yayınlanan final bölümü One For The Road ile sona erdi. James, şovu 'tükettiklerini' ve izleyicileri daha fazlasını isterken bırakmak istediklerini söyledi.

LBC röportajında James, 'Asla asla deme' dedi ancak planlanmış bir şey olmadığını ve yaşlandıklarını ekledi. 'Bir noktada bazı şeylerin olduğu gibi kalmasına izin vermelisiniz' diyerek geri dönüşü hayal etmenin zor olduğunu belirtti. Üçlü, şovu güvenli bir şekilde sonlandırdıklarını düşünüyor.

The Grand Tour'un bitmesinin ardından her biri kendi yoluna gitti. Jeremy, beş sezondur devam eden Clarkson's Farm ile çiftçilik dünyasına adım attı. Richard, klasik araba restorasyonu The Smallest Cog'u geliştirirken DriveTribe'da içerik üretiyor. James ise seyahat dizisi James May: Our Man In... ve Oh Cook! programlarını sundu, ardından James Gin markasıyla ilgileniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Televizyon, Otomobil, Ünlüler, Medya, Son Dakika

Son Dakika Otomobil James May'den Clarkson ve Hammond İle Geri Dönüş İhtimali - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13 ay önce nişanlısıyla birlikte ortadan kayboldu 189 ülkede aranıyor 13 ay önce nişanlısıyla birlikte ortadan kayboldu! 189 ülkede aranıyor
Burcu öğretmene polislerden güzel haber Çalınan tiny house’u bulundu Burcu öğretmene polislerden güzel haber! Çalınan tiny house'u bulundu
Yemen tarihinde bir ilk Dışişleri Bakanlığına kadın bakan atandı Yemen tarihinde bir ilk! Dışişleri Bakanlığına kadın bakan atandı
Katliam gibi kaza Hurdaya dönen araç bir aileye mezar oldu Katliam gibi kaza! Hurdaya dönen araç bir aileye mezar oldu
Av yolunda feci son Genç sevgililer feci şekilde can verdi Av yolunda feci son! Genç sevgililer feci şekilde can verdi
Venedik’te İtalyan adamın fırlattığı fare, Rus turisti ısırdı Venedik'te İtalyan adamın fırlattığı fare, Rus turisti ısırdı

23:44
Gülistan Doku soruşturmasında Handan Sonel tutuklandı
Gülistan Doku soruşturmasında Handan Sonel tutuklandı
23:28
Yemen’in Hudeyde kentinde şiddetli patlamalar meydana geldi
Yemen'in Hudeyde kentinde şiddetli patlamalar meydana geldi
21:29
Mansur Yavaş’tan Özgür Özel’e tebrik telefonu: CHP’den istifa edecek mi
Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'e tebrik telefonu: CHP'den istifa edecek mi?
21:26
Adalet Bakanı Gürlek: Ahbap soruşturması, Haluk Levent’in kardeşinin gözaltına alınmasıyla başladı
Adalet Bakanı Gürlek: Ahbap soruşturması, Haluk Levent'in kardeşinin gözaltına alınmasıyla başladı
21:18
İmamoğlu, Yeni Parti’nin Cumhurbaşkanı adayı mı Özgür Özel’den dikkat çeken açıklama
İmamoğlu, Yeni Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı mı? Özgür Özel'den dikkat çeken açıklama
20:00
Ne ABD ne de İsrail İki ülke gizlice İran’ı bombaladı
Ne ABD ne de İsrail! İki ülke gizlice İran'ı bombaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2026 00:12:22. #7.12#
SON DAKİKA: James May'den Clarkson ve Hammond İle Geri Dönüş İhtimali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.