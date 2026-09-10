Jantsa bağlı ortaklığı JMW, Togg'un yeni araç programında tedarikçi oldu - Son Dakika
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Jantsa bağlı ortaklığı JMW, Togg'un yeni araç programında tedarikçi oldu

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Jantsa, KAP'a yaptığı bildirimde bağlı ortaklığı JMW'nin Togg'un yürüttüğü yeni araç programında tedarikçi olarak seçildiğini duyurdu. JMW'nin geliştirme, doğrulama ve seri üretim süreçlerinde yer alacağı iş birliğinin Jantsa'nın büyüme hedeflerine katkı sağlaması bekleniyor.

Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş. (JANTS), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde, bağlı ortaklığı JMW Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Togg) tarafından yürütülen yeni bir araç programı kapsamında tedarikçi olarak seçildiğini açıkladı. 9 Eylül 2026 tarihli açıklamaya göre JMW, bu programda geliştirme, doğrulama ve seri üretim süreçlerinde görev alacak.

Projenin, JMW'nin faaliyet hacmine ve Jantsa'nın uzun vadeli büyüme hedeflerine olumlu katkı sağlaması bekleniyor. Bu iş birliği, Jantsa'nın teknolojik yetkinliğini ve üretim kapasitesini gösterirken, Türkiye'nin yerli otomobil hamlesinde yerli tedarikçilerin rolünü de güçlendiriyor. Anlaşmanın şirketin Ar-Ge çalışmalarını hızlandırması ve daha yenilikçi ürünler geliştirmesine imkan tanıması öngörülüyor.

Jantsa'nın Togg gibi stratejik bir projede yer alması, markanın otomotiv ekosistemindeki konumunu sağlamlaştıracak. Ortaklık, şirkete yeni pazarlara açılma ve teknolojik yeteneklerini geliştirme fırsatı sunarken finansal performansına da doğrudan etki etmesi bekleniyor. Yatırımcılar, anlaşmanın JANTS hisse senedi üzerindeki potansiyel etkilerini ve karlılığa katkısını yakından izleyecek. Artan sipariş hacmi ve üretimde ölçek ekonomisi, Jantsa'nın kar marjlarını destekleyebilir.

Togg'un seri üretim sürecine geçişiyle birlikte Jantsa gibi yerli tedarikçilerin performansı daha da önem kazanacak. Bu durum, Türkiye'deki otomotiv tedarik sanayii için de ivme yaratabilir. Jantsa'nın bu dönemde müşteri portföyünü genişletmesi ve gelir çeşitliliğini artırması bekleniyor. Ancak tedarik zincirindeki olası aksamalar, üretim hedeflerinde gecikmeler veya küresel otomotiv pazarındaki dalgalanmalar gibi riskler de göz ardı edilmemelidir.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Ekonomi, TOGG, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Jantsa bağlı ortaklığı JMW, Togg'un yeni araç programında tedarikçi oldu - Son Dakika

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