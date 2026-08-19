Kaliforniya Lastik Satışlarını Sıkılaştırıyor

Kaliforniya Enerji Komisyonu, bu hafta başında eyaletin verimlilik standartlarını karşılamayan yedek lastiklerin satışına izin vermeyecek kuralları onayladı. New York Post'a göre bu yeni kurallar, eyaletteki sürücülerin kullanabileceği lastiklerin %70'ini ortadan kaldırabilir. Yeni kurallara göre lastiklerin 'yuvarlanma direnci' standardına uyması gerekiyor; bu, bir lastiğin yuvarlanması için gereken enerjinin ölçüleceği anlamına geliyor. Post, daha düşük direncin yakıt tasarrufu sağladığını veya enerji tüketimini azalttığını bildiriyor.

Eski Los Angeles belediye başkan adayı Spencer Pratt konu hakkında açıklama yaparak her şeyin bir dolandırıcılık olduğunu söyledi. X üzerinden yaptığı uzun paylaşımda 'Bilerek benzin fiyatlarınızı daha pahalı hale getiriyorlar, sizi araba kullanmayı bırakmaya zorlamak için. Sonra yapay olarak yüksek yakıt maliyetini kullanarak size daha fazla düzenleme ve daha yüksek lastik maliyeti dayatıyorlar. Bütün komünist olay pozitif geri besleme döngüsü. Bu Kundakçı-İtfaiyeci Yanılgısı' dedi. Ayrıca, bir kadının lastik verimliliği standartlarını savunmaya çalıştığı bir videoyu paylaştı. 'Bu çok tuhaf kuş, Kaliforniya'da hangi lastikleri alabileceğinizi düzenleyen kişi, tüm dolandırıcılığı ele verdi' dedi. Kadın yüksek benzin fiyatlarını gerekçe gösteriyor: 'Bu maliyetleri birazcık bile düşürebilirsek, neden yapmayalım? ' Elbette, Kaliforniya'nın kendi uyguladığı ve yakıt maliyetlerini ulusal ortalamanın iki katına çıkaran benzin vergilerinin azaltılmasından söz edilmiyor.