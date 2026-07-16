Maruti Suzuki'ye Motor Sorunundan Ceza

Raipur Tüketici Uyuşmazlıkları Komisyonu, Maruti Suzuki'yi bir Grand Vitara aracını değiştirmeye mahkum etti. Davacı Dr. Premraj Debta, aracının E20 benzinle doldurulduktan sonra sık sık motor durması yaşadığını ve servise götürülmesine rağmen sorunun çözülmediğini iddia etti. Komisyon, aracın E20 yakıtıyla uyumlu olmadığını tespit ederek, 45 gün içinde yeni bir araç verilmesini, aksi halde 20.5 lakh rupi iadesini emretti. Ayrıca 1 lakh rupi manevi tazminat ve 10.000 rupi yargılama gideri ödenmesine karar verildi.

Komisyon, bayinin sorunu çözmek için E20 uyumlu bir araç sağlamamasını hizmet kusuru ve haksız ticari uygulama olarak değerlendirdi. Kararda, belirtilen sürede uyulmaması durumunda tazminata faiz işletilebileceği belirtildi. Bu dava, E20 yakıtının ülke çapında kullanıma sunulmasıyla bazı araç sahiplerinin yaşadığı uyumluluk sorunlarını gündeme getiriyor.