Mazda'dan EZ-60 Modeline LiDAR Sensörü - Son Dakika
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Mazda'dan EZ-60 Modeline LiDAR Sensörü

Mazda\'dan EZ-60 Modeline LiDAR Sensörü
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Mazda, EZ-60 modeline LiDAR sensörü ekleyerek sürüş destek teknolojilerini geliştiriyor.

Japon otomobil üreticisi Mazda, Çin'de EZ-60, uluslararası pazarlarda ise CX-6e ismiyle satılan elektrikli SUV modelinde önemli bir güncellemeye gitti. Şirket, aracın tavan bölümüne yeni bir LiDAR sensörü ekleyerek sürüş destek teknolojilerini geliştirmeye hazırlanıyor.

Yeni donanım, modelin çevresini daha hassas şekilde algılamasına yardımcı olurken EZ-60/CX-6e'nin teknolojik altyapısını da bir adım ileri taşıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Mazda, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Mazda'dan EZ-60 Modeline LiDAR Sensörü - Son Dakika

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