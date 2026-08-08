Mercedes Sürücülerinden Yanık Dava

New York'ta iki Mercedes AMG sürücüsü, araç koltuklarındaki AMG logosunun aşırı ısınarak vücutlarına yanık izleri bıraktığını belirterek şirkete karşı toplu dava açtı. Davacılar Gabriel Lahijani ve Karendeep Bath, ön koltuklardaki kabartmalı metal AMG logosunun sürücülerin sırt, boyun veya omuz bölgelerine temas etmesinin beklendiğini ve bu durumun tasarım hatası oluşturduğunu iddia ediyor.

Los Angeles'ta yaşayan Lahijani, Mayıs ayında yeni kiraladığı 2026 model Mercedes-AMG E-Class aracına tank top ile girdikten sonra sırtında ikinci derece yanık oluştuğunu rapor etti. Bir dermatolog, yanıkları 'AMG yazılı' olarak belgeledi. Yaklaşık altı hafta sonra Chatsworth'ten Bath, omuzsuz bir üstle aracına binerken benzer bir yanık yaşadı; omzu logoya temas edince yanma hissi oluştu ve sonrasında AMG logosu şeklinde bir iz cildinde belirdi.

Davacılar, tıbbi masraflar, acı ve ıstırap ve duygusal stres için tazminat talep ediyor. Ayrıca Mercedes'in diğer araç sahiplerinin logolarını kaldırma masraflarını da karşılamasını istiyorlar. Mercedes-Benz konu hakkında henüz yorum yapmadı. Bu arada, Aralık ayında Mercedes-Benz USA ve ana şirket Daimler AG, 2008-2016 yılları arasında dizel araçlara emisyon testlerinde hile yapan yazılım cihazları yerleştirdikleri iddialarını çözmek için 149,6 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.