Motosiklet Cezaları: Yanlış Bilgi Şoku

Sürücüler arasında doğru bilinen bir yanlış, binlerce liralık cezaya davetiye çıkarıyor. Ruhsattaki motor hacmine (cc) güvenip yola çıkan birçok sürücü, polis uygulamasında 11 bin 629 lira ceza ve ceza puanı şoku yaşıyor. Türkiye'de her araç için farklı sürücü belgesi sınıfları bulunuyor: Otomobiller B sınıfı, motosikletler ise A, A1 ve A2 sınıfı belgelerle kullanılıyor.

Karayolları Trafik Yönetmeliği, hangi motosikletin hangi sürücü belgesiyle kullanılacağını açıkça belirliyor. Yaygın kanının aksine, 600 cc'ye kadar motor hacmine sahip motosikletlerin A2 sınıfı belgeyle kullanılabileceği yanılgısı cezalara neden oluyor. M sınıfı belge mopedleri, A1 sınıfı 125 cc ve 11 kW'a kadar olan motosikletleri, A2 sınıfı ise gücü 35 kW ve güç/ağırlık oranı 0,2'yi geçmeyen motosikletleri kapsıyor.

Motosikletlerde 125 cc ve altı hariç, belirleyici faktör cc değil, kW ve ağırlık oranıdır. 2013 yılı ve öncesinde A2 sınıfı belge alanlar, bu belgelerini yenilediklerinde A sınıfına yükseltilerek tüm motosikletleri kullanma hakkı elde ediyor. Hesaplama için ruhsattaki güç ve ağırlık bilgileri kullanılıyor. Örneğin 35 kW gücündeki bir motosikletin ağırlığı 200 kg ise, 35/200=0,175 oranı A2 sınıfı için geçerli 0,2 sınırını aşmadığından bu belgeyle kullanılabiliyor.

Yetki belgesi olmayan sınıftaki bir motosikleti sürmek, 11 bin 629 lira para cezası ve 20 ceza puanıyla sonuçlanıyor. Araç sahibi de sürücü değilse, aracın kullanımına izin veren sahibine de aynı tutarda ceza kesiliyor.