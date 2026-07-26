MTV İkinci Taksit Ödeme Dönemi Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MTV İkinci Taksit Ödeme Dönemi Sona Erdi

MTV İkinci Taksit Ödeme Dönemi Sona Erdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MTV 2026 ikinci taksit ödemeleri 31 Temmuz'da sona eriyor. Gecikme faizi uygulanacak.

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) 2026 yılı ikinci taksit ödeme dönemi 31 Temmuz Cuma günü sona eriyor. Ödemeler vergi daireleri, PTT, banka şubeleri ve mobil bankacılık uygulamaları üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Süresinde ödeme yapmayan mükellefler için gecikme faizi uygulanacak.

MTV'den genel ve özel bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumları, belediyeler, köy tüzel kişilikleri, mahalli idare birlikleri ve Türkiye Kızılay Derneği adına kayıtlı taşıtlar muaf. Ayrıca engellilik oranı yüzde 90 ve üzeri olan kişilere ait taşıtlar ile elçilik ve konsolosluk personelinin taşıtları da istisna kapsamında.

MTV tutarları aracın model yılı, cinsi, motor silindir hacmi, motor gücü ve ağırlığına göre değişiyor. Örneğin, motor silindir hacmi 1300 cm³ ve değeri 541 bin TL'yi aşan 1-3 yaş arası bir araç için toplam 6 bin 902 TL MTV ödeniyor. 1301-1600 cm³ motor hacmindeki araçlar için ise 1-3 yaşta 12 bin 28 TL, 4-6 yaşta 9 bin 12 TL, 7-11 yaşta 5 bin 220 TL MTV tahakkuk ediyor.

Elektrikli araçlarda MTV, normal tarifenin dörtte biri oranında uygulanıyor. Örneğin, motor gücü 110 kW olan 2023 model bir elektrikli araç için ödenecek miktar daha düşük oluyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Otomobil MTV İkinci Taksit Ödeme Dönemi Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boşanmak isteyen eşini uykusunda öldürdü Boşanmak isteyen eşini uykusunda öldürdü
İstanbul’da beklenen yağış başladı İstanbul'da beklenen yağış başladı
Bisikletten düşen Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü hayatını kaybetti Bisikletten düşen Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü hayatını kaybetti
Trump: Üç kez kazandım, yeniden başkanlığa aday olacağım Trump: Üç kez kazandım, yeniden başkanlığa aday olacağım
Fransa ve İspanya alevlere teslim 130 bin kişi için tahliye emri verildi Fransa ve İspanya alevlere teslim! 130 bin kişi için tahliye emri verildi
21 yıl sonra bir ilk Meteoroloji uyardı, afete dönebilir 21 yıl sonra bir ilk! Meteoroloji uyardı, afete dönebilir

12:57
Çin’in yaptıkları dünyayı şaşırttı ABD’nin savaş gemilerini birebir kopyaladı
Çin'in yaptıkları dünyayı şaşırttı! ABD'nin savaş gemilerini birebir kopyaladı
12:53
e-Devlet’e giren herkes bunu kontrol etsin Adınıza şirket kaydı çıkabilir
e-Devlet'e giren herkes bunu kontrol etsin! Adınıza şirket kaydı çıkabilir
12:04
Erdoğan’ın başdanışmanından Yeni Parti için ilk yorum: Özgün bir politika üretemez
Erdoğan'ın başdanışmanından Yeni Parti için ilk yorum: Özgün bir politika üretemez
11:54
Almanya’da çirkin saldırı: Cuma namazı vaktini gösteren tabelaya bunu yaptılar
Almanya'da çirkin saldırı: Cuma namazı vaktini gösteren tabelaya bunu yaptılar
11:52
Yeşil altın hasadı başladı: Milyonların sofrasını süslüyor
Yeşil altın hasadı başladı: Milyonların sofrasını süslüyor
11:32
Savaşta yeni cephe Husiler Suudi Arabistan’ın petrol tesislerini vurdu
Savaşta yeni cephe! Husiler Suudi Arabistan'ın petrol tesislerini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2026 13:22:17. #7.12#
SON DAKİKA: MTV İkinci Taksit Ödeme Dönemi Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.