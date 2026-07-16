Nissan, Kök Modellerinde Tasfiye Başlattı - Son Dakika
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Nissan, Kök Modellerinde Tasfiye Başlattı

16.07.2026 16:37
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Nissan, SUV talebindeki artış nedeniyle 11 modelini üretimden kaldırma kararı aldı.

Japon otomotiv üreticisi Nissan, ürün gamını modernize etmek ve kaynaklarını verimli alanlara yönlendirmek amacıyla köklü modellerini kapsayan bir tasfiye operasyonu başlatıyor. Şirket, bu yılın başlarında duyurduğu strateji doğrultusunda dünya genelinde 11 modeli üretimden kaldırma kararı almıştı.

Nissan Amerika Ürün ve Planlama Başkanı Ponz Pandikuthira, bir röportajında 34 yıllık geçmişe sahip sedan modeli Altima ile Rogue Plug-In Hybrid'in üretiminin sona ereceğini resmen duyurdu. Altima'nın sonlandırılmasının en büyük nedeni, SUV modellerine olan talebin artmasıyla sedan pazarında yaşanan ciddi düşüş. Altima'nın ABD satışları 2019'da 200 bin adedin üzerindeyken, geçen yıl 92 bin 809 adete geriledi; 2026'nın ilk yarısında ise yalnızca 42 bin 288 adet satıldı. Öte yandan Nissan'ın diğer sedan modeli Sentra, aynı dönemde 75 bin 549 adet satarak daha dirençli bir performans sergiledi.

Rogue Plug-In Hybrid de piyasadan çekilecek ve yerini yeni nesil Rogue e-Power alacak. Pandikuthira, yeni crossover modelinin cazip fiyat ve üstün yakıt ekonomisi sunacağını belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Ekonomi, Nissan, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Nissan, Kök Modellerinde Tasfiye Başlattı - Son Dakika

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