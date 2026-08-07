Ola Electric Zararını Azalttı

Reuters'in haberine göre, Hindistan merkezli Ola Electric ilk çeyrekte geçen yıla göre daha az zarar bildirdi. Yüksek elektrikli iki tekerlekli araç satışları ve düşen operasyonel giderler, zorlu emtia ortamına rağmen şirketin zararını azalttı.

Şirketin net zararı 3,36 milyar Hindistan rupisi (35,29 milyon dolar) olurken, geçen yılın aynı döneminde bu rakam 4,28 milyar rupi idi.