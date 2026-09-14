Otomotiv üretimi ilk 8 ayda geriledi, otomobil üretimi yüzde 19 azaldı
OSD, 2026 ocak-ağustos dönemi verilerini açıkladı. İlk 8 ayda toplam otomotiv üretimi yüzde 7 azalarak 841 bin 583 adet olurken otomobil üretimi yüzde 19 düşüşle 458 bin 169 adede geriledi.
Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2026 yılı ocak-ağustos dönemine ilişkin üretim, ihracat ve pazar verilerini açıkladı.
Açıklanan verilere göre, ilk 8 ayda toplam otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 düşüşle 841 bin 583 adet oldu. Otomobil üretimi ise yüzde 19 azalarak 458 bin 169 adede geriledi.
Traktör üretimi de eklendiğinde toplam üretim 854 bin 860 adet olarak kaydedildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Dakika › Otomobil › Otomotiv üretimi ilk 8 ayda geriledi, otomobil üretimi yüzde 19 azaldı - Son Dakika
Karadeniz’deki saldırı riski nedeniyle ilerleyemeyen gemiler, İstanbul açıklarını adeta otoparka çevirdi
Sizin düşünceleriniz neler ?