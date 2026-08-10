Otomotiv ve Altın Piyasasında Düşüş - Son Dakika
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Otomotiv ve Altın Piyasasında Düşüş

Otomotiv ve Altın Piyasasında Düşüş
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2026'nın ilk yarısında otomotiv satışlarında %10,7 daralma, altın fiyatlarında ise %15,3 düşüş yaşandı.

Türkiye otomotiv sektöründe 2026 yılının ilk yarısında yaşanan değişim, altın piyasasındaki hareketlilikle birlikte değerlendirildiğinde dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor. Yılın başında hem altın hem de otomobil satışları güçlü bir performans sergilerken, şubat ayından itibaren gram altında başlayan düşüşün ardından otomotiv pazarında da ivme kaybı görüldü.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2026'ya yüksek satış rakamlarıyla başladı. Ocakta 75 bin 362 araç satıldı ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,8 artış kaydedildi. Şubatta satışlar 88 bine, martta 102 bine, nisanda 104 bine yükseldi. Ancak mayısta pazar yüzde 22,5 gerileyerek 83 bin 442 adede düştü. Haziranda satışlar yeniden 105 bine yaklaşsa da yıllık bazda yüzde 11,4'lük daralma yaşandı. Temmuzda ise satışlar 80 bin 786 adette kalarak geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 25 geriledi.

Ocak-temmuz döneminde toplam 638 bin 965 otomobil ve hafif ticari araç satıldı. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 715 bin 695'ti. Böylece iki dönem arasında yaklaşık 77 bin araçlık fark oluştu ve pazar yedi ayda yüzde 10,7 daraldı. Yalnızca otomobil satışlarındaki gerileme ise yüzde 12,1 oldu.

Otomotiv pazarındaki yavaşlamayla eş zamanlı olarak altın fiyatlarında da aşağı yönlü hareket görüldü. Gram altının aylık ortalaması ocakta 6 bin 626 TL, şubatta 7 bin 371 TL ile zirve yaptı. Sonrasında martta 6 bin 972 TL, nisanda 6 bin 935 TL, mayısta 6 bin 786 TL, haziranda 6 bin 438 TL ve temmuzda 6 bin 245 TL'ye geriledi. Böylece şubat zirvesinden temmuza kadar yaklaşık yüzde 15,3'lük düşüş yaşandı.

Temmuzda otomobil satışları geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 25,7 gerilerken toplam pazar düşüşü yüzde 25 oldu. Bu tablo, altın fiyatları ile otomobil talebi arasında doğrudan bir neden-sonuç ilişkisi olduğu anlamına gelmese de iki piyasadaki hareketlerin aynı dönemde tersine dönmesi dikkat çekti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın daha önce yayımladığı bir çalışmada, altın fiyatlarındaki yükselişin hane halkının servetini artırarak otomobil talebine katkı sağladığı değerlendirildi. Altın mevduatının yüksek olduğu illerde, altın fiyatlarındaki artış sonrasında otomobil satışlarının diğer illere göre daha fazla arttığı tespit edildi. Özellikle 2023 yılının eylül ayından sonra yaşanan yükselişin bu etkiyi güçlendirdiği belirtildi.

Son üç yılda üst üste satış rekorları kıran Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında 2026 beklentileri de değişmeye başladı. Yılın ilk aylarındaki güçlü performansa rağmen son aylardaki daralma, yeni bir rekor ihtimalini azaltıyor. Mevcut eğilimin sürmesi halinde pazarın 2026'yı yaklaşık 1,2 milyon adetle tamamlaması ve uzun bir aradan sonra yılı küçülmeyle kapatması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Otomotiv ve Altın Piyasasında Düşüş - Son Dakika

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