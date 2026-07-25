ÖTV Düzenlemesi Meclis'ten Geçti - Son Dakika
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ÖTV Düzenlemesi Meclis'ten Geçti

ÖTV Düzenlemesi Meclis\'ten Geçti
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Otomobil ve motosikletlerde asgari ÖTV tutarları güncellendi, Cumhurbaşkanına yetki verildi.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan ÖTV düzenlemesiyle otomobil ve motosikletlerde asgari maktu vergi tutarları güncellendi. Binek otomobillerde asgari ÖTV 100 bin lira, L sınıfı motosikletlerde ise 30 bin lira olarak uygulanacak. T sınıfı traktörler ve bazı L sınıfı araçlar uygulama dışında bırakıldı.

Düzenlemeyle ÖTV hesaplamasında motor silindir hacminin yanı sıra çekiş sistemi, motor gücü, batarya kapasitesi, menzil, emisyon değeri gibi teknik özellikler de dikkate alınabilecek. Ayrıca Cumhurbaşkanına, ÖTV oranları ve asgari maktu vergi tutarlarını belirlenen sınırlar dahilinde artırma veya azaltma yetkisi verildi. Bu yetki kapsamında Cumhurbaşkanı, farklı kriterlere göre farklı oranlar belirleyebilecek ve tutarları 10 katına kadar artırabilecek veya sıfıra indirebilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Ekonomi, ÖTV, Son Dakika

Son Dakika Otomobil ÖTV Düzenlemesi Meclis'ten Geçti - Son Dakika

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