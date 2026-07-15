PLUS, JustGO ile Geçiş Ücretini Genişletti

PLUS Malaysia Berhad, JustGO ile açık geçiş ücreti ödeme sistemini Güney Bölgesi'ndeki altı ücretli geçiş noktasına daha genişlettiğini duyurdu. Bugün saat 10:00'da başlayan aktivasyon, Seremban-Port Dickson Otoyolu (SPDH), Kuzey-Güney Otoyolu (NSE) ve Malezya-Singapur İkinci Bağlantı Otoyolu'nu (LINKEDUA) kapsıyor. Bu kapsamda SPDH üzerindeki Mambau ve Lukut Toll Plazaları, NSE üzerindeki Kempas Toll Plazası ile LINKEDUA üzerindeki Tanjung Kupang, Lima Kedai ve Perling Toll Plazaları yer alıyor.

PLUS, bu uygulama ile Otomatik Plaka Tanıma Sistemi (ANPR) tabanlı açık geçiş ücreti ödeme sistemini ağındaki daha fazla noktaya taşıyor. Kayıtlı kullanıcılar artık mevcut ödeme yöntemine göre belirli şeritleri kullanmak zorunda kalmadan herhangi bir şeritten geçiş yapabilecek. ANPR kameraları, kayıtlı araç plaka numaralarını okuyacak ve JustGO uygulamasına bağlı bir ödeme kartı aracılığıyla geçiş ücretini işleme alacak.