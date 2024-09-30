Sarıyer\'de Otomobil Yandı

Otomobil

SARIYER, TEM Otoyolu'nda seyir halindeki bir otomobil aniden yanmaya başladı. Otomobilin alev alev yandığı anlar kameralara yansıdı.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Sarıyer TEM Otoyolu Edirne istikametinde seyir halindeki otomobilde çıktı. İddiaya göre, 34 CDA 883 plakalı otomobil seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı. Araçtan yükselen alevleri gören sürücü, otomobili emniyet şeridine çekerek araçtan indi. Sürücü ile birlikte yardıma koşan vatandaşlar, yanan otomobili söndürmeye çalışsalar da başarılı olamadılar. Alevler bir anda otomobilin tamamını sardı. Otomobilin alev alev yandığı anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan otomobili söndürürken, polis yolda güvenlik önlemi aldı. Tamamen yanan otomobil kullanılamaz hale geldi. Olay nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Yanan otomobil kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.