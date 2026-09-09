Sertifikalı ikinci el araçların avantajları ve dikkat edilmesi gerekenler - Son Dakika
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Sertifikalı ikinci el araçların avantajları ve dikkat edilmesi gerekenler

Sertifikalı ikinci el araçların avantajları ve dikkat edilmesi gerekenler
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Sertifikalı ikinci el araçlar, üretici garantisi ve ek avantajlarla güvenli bir alım seçeneği sunuyor. Bu araçlar yaklaşık yüzde 4-5 daha pahalı olsa da, gönül rahatlığı ve düşük risk nedeniyle tercih edilebilir.

İkinci el araç satın almak, otomobillerin mekanik yapısını iyi bilenler için bile her zaman bir kumar olabilir. Riski en aza indirmek isteyenler için sertifikalı ikinci el (certified preowned) modeller, bazı belirsizlikleri azaltabilir. Bu araçlar genellikle yalnızca birkaç yıllıktır ve normal ikinci el araç alımında sunulmayan ek avantajlar içerir. Edmunds satış verilerine göre sertifikalı bir araç, tipik olarak sertifikasız ikinci el bir araca göre ortalama yüzde 4 ila 5 daha pahalıdır; ancak bu ek maliyet, sunulan gönül rahatlığına değebilir.

Sertifikalı ikinci el otomobiller, fabrika eğitimi almış teknisyenler tarafından kontrol edilir; mekanik sorunlar giderilir, araç hafif bir tazeleme geçirir ve üretici garantisiyle birlikte gelir. Bu iyileştirmeler, aracı bayiden çıkar çıkmaz sorun yaşamayacağınıza dair güvence sağlar. Ayrıca düşük faizli kredi seçenekleri, servis sırasında ikame araç ve yol yardımı gibi avantajlar da sunulabilir. Üreticiye yakınlık sayesinde ortaya çıkan sorunlarda bayiden üreticiye net bir çözüm yolu izlenebilir.

Sertifikalı ikinci el modeller yalnızca markanın yetkili bayilerinde satılır. Araçta L/Certified, Ford Blue Advantage gibi program adlarına bakılmalıdır. Üretici destekli bu modelleri rakip bayilerde veya bağımsız satıcılarda bulamazsınız. Bayi sertifikalı olarak adlandırılan araçlar ise yalnızca bayinin kendi çalışması ve üçüncü taraf genişletilmiş garanti eklediği modellerdir; üreticinin bunlarda payı yoktur. Bu araçlar yine garanti kapsamında iyi olabilir ancak aynı denetimlerden geçmemiştir ve üreticiye başvuru hakkı sunmaz.

Garanti kapsamlarını incelemek sertifikalı ikinci el alımının sıkıcı ama önemli bir parçasıdır. Honda, yedi yıl veya 160.000 km'ye kadar güç aktarma garantisi ile cömert programlardan birini sunarken, General Motors altı yıl güç aktarma garantisi ve ek bir yıl tampon-tampon kapsamı sağlar. Güç aktarma garantisi genellikle motor ve şanzımanı kapsar; cam sızıntısı, çatlak ön cam gibi normal aşınma parçaları kapsam dışı kalabilir. Küçük bir sorun erken fark edilirse bayi iyi niyetle tamir edebilir.

Sertifikalı ikinci el araçlar yine de kullanılmış araçtır ve geçmişteki kullanımına bağlı belirsizlikler içerebilir. Bayiler çerçeve hasarı veya pert kaydı olan araçları sertifikalı olarak satamaz, ancak küçük kazaları veya kozmetik işçiliği açıklamak zorunda değildir. Bu nedenle Carfax veya AutoCheck gibi sağlayıcılardan araç geçmişi raporu almak; servis geçmişi, sahiplik aralıkları ve aracın özel mi, kiralık mı yoksa filo mu olduğunu kontrol etmek iyi bir fikirdir. Sorunlardan endişe edenler, bayii denetiminde gözden kaçan noktaları tespit etmek için satın almadan önce yanlarında bir tamirci götürebilir.

Edmunds'a göre sertifikalı ikinci el araçlar biraz daha pahalıdır ancak kolaylık, ek avantajlar ve gönül rahatlığı çoğu zaman bu farkı haklı çıkarır. Dokunmatik ekran takılması veya iç mekan gıcırtıları gibi küçük sorunlar sonradan ortaya çıkabilir; bu yüzden imzadan önce aracı iyice gezdirin ve garanti ayrıntılarını elinizin altında bulundurun. Unutmayın, yepyeni araçların bile sorunları olabilir.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Sertifikalı ikinci el araçların avantajları ve dikkat edilmesi gerekenler - Son Dakika

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