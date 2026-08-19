Singapur\'da Araç Hak Belgesi Fiyatları Artışta

Singapur'da Araç Hak Belgesi (COE) fiyatları, 19 Ağustos'ta yapılan ihalede çoğu kategoride artış gösterdi. Küçük ve az güçlü otomobiller ile elektrikli araçları kapsayan Kategori A'nın primi, önceki ihaledeki 123.890 dolardan 4 bin 611 dolar artarak 128.501 dolara yükseldi. Bu, Temmuz ayında kaydedilen 129.000 dolarlık rekorun yakınında bir seviye.

Daha büyük ve güçlü araçlar için kullanılan Kategori B primi ise yüzde 0,8'lik artışla 129.910 dolardan 131.001 dolara çıktı. Motosiklet kategorisinde (Kategori D) fiyat yüzde 7,6 artarak 11.301 dolar oldu. Böylece COE fiyatlarının beş haneli seviyeyi aştığı üst üste dördüncü ihale gerçekleşti.

Açık kategori olarak bilinen Kategori E'nin primi yüzde 3,1 artışla 135.000 dolara yükseldi. Bu sertifikalar, motosiklet hariç her tür aracın tescili için kullanılabiliyor ve devredilebilir olduğundan galericiler tarafından tercih ediliyor. Öte yandan ticari araç kategorisinde (Kategori C) fiyat yüzde 1,7 düşüşle 90.002 dolara geriledi. Singapur'da bir araca sahip olmak ve kullanmak için COE zorunludur.