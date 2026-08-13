Singer ve Louis Vuitton'dan Lüks 911 - Son Dakika
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Singer ve Louis Vuitton'dan Lüks 911

Singer ve Louis Vuitton\'dan Lüks 911
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Singer, Louis Vuitton ile işbirliğiyle Porsche 911'in özel modellerini tanıttı.

Lüks ve performans tek bir gövdede buluştu. Singer'ın restore ettiği 964 nesli Porsche 911'ler, Louis Vuitton ile yapılan özel bir iş birliğiyle yeniden hayat buldu. Monterey Otomobil Haftası'nda bile alışık olmadığımız bu modeller, iki markanın ortak projesinin ürünü.

Singer ve Louis Vuitton projesi, 964 nesli hava soğutmalı 911'leri temel alan iki model etrafında şekilleniyor: Classic Coupe ve Classic Turbo Cabriolet. Classic Coupe, karbon fiber gövdesi üzerinde Louis Vuitton'un safran ve koyu mavi renklerini taşırken, GT karakterini vurgulamak için klasik bir portbagajla donatılmış.

Turbo Cabriolet ise ahşap kaplamalar, fildişi rengi ve olağanüstü jant tasarımıyla dikkat çekiyor. Her iki modelin kabinleri Louis Vuitton kalitesindeki derilerle döşenmiş. Sipariş veren kullanıcılar, LV logolu seyahat çantalarına ve LV imzalı sürücü kıyafetlerine de sahip olabilecek.

Singer henüz fiyat ve teknik verileri açıklamadı. Ancak bu özel modellerin otomotiv tutkunları için kaçırılmayacak bir fırsat olduğu kesin.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Otomobil Singer ve Louis Vuitton'dan Lüks 911 - Son Dakika

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