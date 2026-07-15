Şirket Ünvanı Beyaz Mobilite A.Ş. Oluyor - Son Dakika
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Şirket Ünvanı Beyaz Mobilite A.Ş. Oluyor

15.07.2026 05:51
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Filo kiralama faaliyetlerini azaltan şirket, ünvanını Beyaz Mobilite A.Ş. olarak değiştirecek.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şirketin uzun süre önce filo kiralama faaliyetlerini asgari seviyeye düşürdüğü, mevcut durumda Türkiye genelinde toplam 6 markanın bayiliğini üstlenerek sıfır araç satışı yürüttüğü ve kendi markası 'Beyaz Sistem' ile ikinci el araç satışı için müzayedeler düzenlediği belirtildi. Bu nedenle şirket ünvanının fiilen yürütülen faaliyet konusunu ve geleceğe yönelik vizyonunu daha iyi yansıtması amacıyla Beyaz Mobilite A.Ş. olarak değiştirilmesine karar verildi.

Karar kapsamında, esas sözleşmenin ilgili maddelerinde değişiklik yapılması için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne başvurulmasına, izinlerin alınmasını takiben tadil metinlerinin ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına, kabul edilmesi halinde ticaret siciline tescil ve ilan işlemlerinin yürütülmesine oy birliğiyle karar verildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Şirket Ünvanı Beyaz Mobilite A.Ş. Oluyor - Son Dakika

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