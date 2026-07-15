Szijjártó BYD'ye Geçti - Son Dakika
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Szijjártó BYD'ye Geçti

15.07.2026 21:11
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Macaristan'ın eski dışişleri bakanı Péter Szijjártó, BYD'de uluslararası pozisyona geçti.

Macaristan'ın eski dışişleri bakanı Péter Szijjártó, Çarşamba günü sosyal medyadan yaptığı açıklamayla parlamentodaki görevinden istifa ettiğini ve dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi BYD'de uluslararası bir pozisyon kabul ettiğini duyurdu. Szijjártó, neredeyse 12 yıl boyunca eski Başbakan Viktor Orbán hükümetinde dışişleri bakanı olarak görev yapmıştı. Facebook'ta yaptığı paylaşımda, BYD'den 'oldukça prestijli bir teklif' aldığını ve bugünden itibaren grubun dış ilişkileri ve yeni iş kollarının geliştirilmesinden sorumlu yönetici olarak çalışacağını belirtti.

Szijjártó, Nisan ayında Orbán ve aşırı sağcı Fidesz partisinin Avrupa yanlısı Tisza partisi ve lideri Başbakan Péter Magyar'a karşı büyük bir seçim yenilgisi almasının ardından dışişleri bakanlığı görevini kaybetmişti. O zamandan beri Szijjártó, parlamentodaki oylamaların çoğuna katılmamış, nadiren kamuoyu önüne çıkmış veya sosyal medyada paylaşım yapmıştı. 2002'den beri parlamentoda bir sandalyeye sahipti.

2023 yılında Szijjártó, şimdiki işvereni BYD'nin ilk Avrupa fabrikasını Macaristan'da açacağını duyurmuştu. Bu hamle, Çinli elektrikli araçlara uygulanan Avrupa Birliği ithalat tarifelerini aşarak kıtanın yerel otomotiv üretim sektörünü korumayı amaçlıyordu. Dışişleri ve ticaret bakanı olarak Szijjártó, BYD ile fabrikanın Macaristan'a getirilmesi konusundaki görüşmelerde merkezi bir rol oynamış ve kararın şirket ile Macaristan hükümeti arasında 224 tur müzakere sonucunda alındığını söylemişti. Projeyi 'Macar ekonomik tarihinin en büyük yatırımlarından biri' olarak nitelendiren Szijjártó, hükümetin BYD'ye fabrikanın inşası için mali teşvikler sağlayacağını belirtmişti.

Görevdeyken Szijjártó ve Orbán, Çin ürünlerine yönelik AB tarifelerine karşı çıkmış ve Pekin'den büyük yatırımlar talep etmiş, ülke genelinde bir dizi Çinli elektrikli araç batarya üretim tesisi açılmasını sağlamıştı. Orbán hükümeti ve Pekin ayrıca Çin'in 'Kuşak ve Yol' küresel ticaret girişiminin bir parçası olan Macaristan ile Sırbistan arasında bir demiryolu koridoru geliştirmişti.

Szijjártó, dışişleri bakanı olarak Rusya'nın Ukrayna'yı tam kapsamlı işgaline rağmen Rusya ile yakın ilişkilerini sürdürmüş, AB'deki meslektaşlarının neredeyse tamamından farklı olarak sık sık Moskova'ya giderek Rusya ile petrol ve gaz alım anlaşmaları yapmış ve 'arkadaşım' dediği Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmüştü. Szijjártó, 2021 yılında Başkan Vladimir Putin tarafından, bir yabancı vatandaşın alabileceği en yüksek devlet nişanlarından biri olan Rus Dostluk Nişanı ile ödüllendirilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi

Macaristan, Otomobil, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Szijjártó BYD'ye Geçti - Son Dakika

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