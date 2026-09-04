Tesla Robotaxi Filosu Sürücüsüz 1,6 Milyon Kilometreyi Güvenle Tamamladı - Son Dakika
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Tesla Robotaxi Filosu Sürücüsüz 1,6 Milyon Kilometreyi Güvenle Tamamladı

Tesla Robotaxi Filosu Sürücüsüz 1,6 Milyon Kilometreyi Güvenle Tamamladı
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Tesla, güvenlik sürücüsü olmadan çalışan Robotaxi filosunun toplam 1,6 milyon kilometre katettiğini açıkladı. Bu rakam, altı hafta önce duyurulan verilerin iki katından fazla olup şirketin insan nezaretine bağımlılığını kademeli olarak sonlandırdığını gösteriyor.

Tesla, güvenlik sürücüsü olmadan çalışan Robotaxi filosunun toplam 1,6 milyon kilometre katettiğini açıkladı. Bu rakam, yalnızca altı hafta önce duyurulan verilerin iki katından fazla. Şirket, araçlarda insan nezaretine olan bağımlılığını kademeli olarak sonlandırıyor.

Geçen yıl Austin'de faaliyete başlayan Robotaxi, başlangıçta sınırlı sayıda araç ve ön koltukta bekleyen güvenlik sürücüleriyle hizmet vermişti. Sistem geliştikçe Tesla, sürücüleri önce takip araçlarına aldı, ardından tamamen çıkardı ve yalnızca gerekli durumlarda uzaktan kontrol imkanı sağladı.

Şirketin 22 Temmuz'daki ikinci çeyrek finansal sonuç toplantısında bildirdiğine göre, o tarihe kadar 'önemli bir olay yaşanmadan' sürücüsüz olarak 610.000 kilometre yapılmıştı. Tesla Otonom Sürüş ve Yapay Zeka Başkan Yardımcısı Ashok Elluswamy ise son Cybercab etkinliğinde, altı hafta içinde 1 milyon kilometre daha ekleyerek toplamda 1,6 milyon kilometreye ulaştıklarını açıkladı.

Tesla'nın 'denetimsiz' olarak tanımladığı bu sürüşlerde, aracın tüm algılama ve kontrol süreçleri kendi yazılımı tarafından yürütülüyor; direksiyon başında bir insan bulunmuyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Tesla Robotaxi Filosu Sürücüsüz 1,6 Milyon Kilometreyi Güvenle Tamamladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tesla Robotaxi Filosu Sürücüsüz 1,6 Milyon Kilometreyi Güvenle Tamamladı - Son Dakika
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