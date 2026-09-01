TOGG Ortakları Vestel ve Anadolu Grubu Hisse Satışına Hazırlanıyor

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un ortaklarından Vestel ve Anadolu Grubu, hisselerini satışa çıkarmaya hazırlanıyor. İki şirketin her birinin yüzde 23 hissesi bulunuyor.

Bu iki ortağın toplam hisseleri, TOGG yatırımının yüzde 46'sına denk geliyor. Reuters'ın haberine göre satış süreci devam ediyor.