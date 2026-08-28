Toyota\'dan Otonom Sürüş Planı

Toyota Motor, minimum sürücü müdahalesi gerektiren kendi Seviye 2++ sistemini geliştirerek 2028 yılına kadar binek araçlarda otonom sürüş teknolojisini sunmayı planlıyor. Otomobil üreticisi, bu teknolojiyi daha fazla modele yaymayı ve 2030'dan itibaren daha geniş çapta benimsenmesini sağlamayı amaçlıyor.

Rapora göre Toyota, ticari araçlar için 2030 yılına kadar Seviye 4 otonom sürüşü hedefliyor. Ayrıca 2027 mali yılına kadar e-Palette elektrikli aracını Seviye 4 teknolojisiyle donatmayı planlıyor. 2025'te piyasaya sürülen araç, servis otobüsü olarak da hizmet verebiliyor. Toyota Motor hisseleri son işlemlerde yaklaşık yüzde 2 değer kazandı.