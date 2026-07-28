Toyota, Volvo ve Daimler'den Yakıt Hücresi Ortaklığı
Toyota, Volvo ve Daimler, cellcentric için ortaklık anlaşması imzaladı ve hisse alacaklar.
Toyota Motor Corporation, Volvo Group ve Daimler Truck, ağır ticari araçlara yönelik yakıt hücresi sistemleri geliştiren cellcentric için bağlayıcı ortaklık anlaşmasını imzaladı. Gerekli düzenleyici kurum onaylarının alınmasının ardından Toyota şirkete katılacak ve üç ortak da cellcentric'in üçte bir hissesine sahip olacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Dakika › Otomobil › Toyota, Volvo ve Daimler'den Yakıt Hücresi Ortaklığı - Son Dakika
İsrail basını: Netanyahu, İran kaynaklı güvenlik endişeleri nedeniyle ABD ziyareti için ülkeden gizlice ayrıldı
Sizin düşünceleriniz neler ?