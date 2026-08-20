TWG Global'dan Spor Varlıkları Açıklaması - Son Dakika
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TWG Global'dan Spor Varlıkları Açıklaması

TWG Global\'dan Spor Varlıkları Açıklaması
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TWG Global, motor sporları birimlerinin satışının düşünülmediğini duyurdu.

TWG Global, Los Angeles Lakers'ın satışının ardından spor varlıklarıyla ilgili çıkan spekülasyonlara yanıt verdi. Şirket, Cadillac Formula 1 takımı da dahil olmak üzere motor sporları birimlerinin satışının düşünülmediğini açıkladı. Financial Times, milyarder CEO Mark Walter'ın İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'deki hissesini satmak için görüşmeler yaptığını öne sürmüştü.

TWG Motorsport, Walter'ın TWG Global'in bir yan kuruluşu ve Cadillac takımının ortak sahibi. Ayrıca IndyCar, Formula E, NASCAR ve Avustralya Supercars'ta ekipleri bulunuyor. Walter'ın diğer spor yatırımları arasında MLB takımı Los Angeles Dodgers ve WNBA takımı Los Angeles Sparks yer alıyor. Lakers'ın yeni sahipleri Bob Iger ve Joshua Kushner, takımı 12,5 milyar dolar değerleme ile satın alıyor. Walter'ın finansal imparatorluğu ise geçen ay federal bir soruşturmanın hedefi olduğu haberleriyle gündeme gelmişti.

Cadillac F1 takımında da önemli bir değişiklik yaşandı. İlk sezonunda 11 yarış sonrasında kurucu müdür Graeme Lowdon'ın yerine Marcin Budkowski getirildi. Budkowski, Zandvoort'taki medya brifinginde görevi kabul etmeden önce geleceğe dair güvence almadığını söyledi. Cadillac'ın pilotu Sergio Perez, Lowdon'ın ayrılışının takımın hırsını gösterdiğini ve yeni liderle birlikte takımın hızla ilerlemek istediğini ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Otomobil TWG Global'dan Spor Varlıkları Açıklaması - Son Dakika

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