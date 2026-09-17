Unifor, Stellantis'in Brampton fabrikasının satışına karşı Ottawa'dan müdahale istedi - Son Dakika
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Unifor, Stellantis'in Brampton fabrikasının satışına karşı Ottawa'dan müdahale istedi

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Unifor, Stellantis\'in Brampton fabrikasının satışına karşı Ottawa\'dan müdahale istedi
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Kanadalı işçileri temsil eden Unifor, Stellantis'in Brampton'daki atıl montaj fabrikasını zırhlı araç üreticisi Roshel'e satma girişimine karşı federal hükümetten müdahale talep etti. Sendika, satışın gerçekleşmesi halinde 2.000'den fazla çalışanın işsiz kalacağı ve tedarikçilerin de etkileneceği uyarısında bulundu.

Stellantis'teki Kanadalı işçileri temsil eden sendika Unifor, otomobil üreticisinin atıl durumdaki Brampton, Ontario'daki montaj fabrikasını Kanadalı zırhlı araç üreticisi Roshel'e satma girişimine karşı federal hükümetten müdahale talep etti.

Unifor ulusal başkanı Lana Payne, Çarşamba günü Sanayi Bakanı Mélanie Joly'ye gönderdiği mektupta, Stellantis'in tesisi satmayı başarması halinde fabrikadaki araç üretimini terk edeceği uyarısında bulundu. Payne, bunun 2.000'den fazla çalışanı işsiz bırakacağını ve çevrede binlerce kişiyi istihdam eden tedarikçileri de etkileyeceğini belirtti.

Payne, "Bu sonucu önlemek için federal hükümetin mümkün olan her şeyi yapması gerekiyor" dedi. Ayrıca bakandan Ottawa'nın olası satış görüşmelerinde ne gibi bir rol oynamış olabileceğini ve Stellantis ile Roshel arasındaki mutabakat zaptının, şirketin hükümete verdiği taahhüdün koşullarını ihlal edip etmediğini açıklamasını istedi.

Mutabakat zaptı, Stellantis ile Unifor arasındaki sözleşme görüşmeleri kesildiğinde geçen Cuma duyurulmuştu. Otomobil üreticisi ile sendika arasındaki mevcut toplu iş sözleşmesi 20 Eylül'de saat 23.59'da sona erecek. Bu haber The Canadian Press tarafından ilk kez 16 Eylül 2026'da yayımlandı. Sammy Hudes, The Canadian Press.

Kaynak: Haber Merkezi
OtomobilSendikaOttawaSon Dakika

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