VavaCars analizine göre elektrikli araçların ikinci el fiyatı sıfırın yüzde 20,3 altında

VavaCars analizine göre elektrikli araçların ikinci el fiyatı sıfırın yüzde 20,3 altındaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İkinci el araç platformu VavaCars, elektrikli araçlarda sıfır liste fiyatı ile ikinci el ortalama satış fiyatını karşılaştırdı. Analize göre ortalama ikinci el fiyatlar, güncel sıfır liste fiyatlarının yüzde 20,3 altında gerçekleşti.
İkinci el araç platformu VavaCars, elektrikli araçların sıfır liste fiyatları ile ikinci el piyasasındaki ortalama satış fiyatlarını karşılaştıran analizinin sonuçlarını açıkladı.
Şirketin açıklamasına göre, elektrikli araçların ortalama ikinci el satış fiyatları, güncel sıfır liste fiyatlarının yüzde 20,3 altında gerçekleşti.
Kaynak: Haber Merkezi
Sizin düşünceleriniz neler ?