Volkswagen Model Sayısını Yarıya İndiriyor - Son Dakika
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Volkswagen Model Sayısını Yarıya İndiriyor

13.07.2026 21:01
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Volkswagen, sorunları nedeniyle model sayısını yarı yarıya azaltacağını açıkladı.

Volkswagen, dünya genelinde yaşadığı sorunlar kapsamında sunduğu model sayısını yarı yarıya azaltacağını duyurdu. Şirketin sıkıntılarının büyük kısmı Çin pazarına dayanıyor. 40 yıl boyunca Çin'de lider olan Volkswagen, elektrikli otomobillere geçişte Çinli rakiplerinin gerisinde kalınca satışları 2019'a göre üçte bir düştü. Nisan-haziran döneminde de geçen yıla göre üçte bir daha gerileme yaşandı.

Volkswagen, Çin dışında da Çinli üreticilerin rekabetiyle karşı karşıya. Avrupa'da Çinli otomotiv şirketleri pazar payını artırırken, VW daha sınırlı bir model yelpazesiyle yılda 9 milyon araç üretmeyi hedefliyor. Alman basınına göre şirket, 100 bin çalışanı işten çıkarmaya ve Avrupa'daki dört fabrikayı kapatmaya hazırlanıyor. Volkswagen'in yavaş dönüşümü, Çin'de ve küresel pazarda rekabet gücünü olumsuz etkiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Volkswagen, Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Volkswagen Model Sayısını Yarıya İndiriyor - Son Dakika

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