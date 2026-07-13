Volkswagen Yeniden Yapılanma Sürecine Girdi

Analizlere göre Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen, artan maliyetler, Çin'deki rekabet, ABD'nin gümrük tarifeleri ve elektrikli araç dönüşümünün yarattığı baskılar nedeniyle tarihinin en kapsamlı yeniden yapılanma sürecine hazırlanıyor.

Şirketin model sayısını yarıya indirmesi, on binlerce kişiyi işten çıkarması ve bazı markalarını bağımsız şirketlere dönüştürmesi gündemde bulunuyor.