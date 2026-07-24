Volvo EX60 Menzii Beklentileri Aştı
Volvo EX60, EPA testlerinde beklenenden daha yüksek menzil sundu, bu durum markaya olumlu yansıdı.
Yılın başında lansmanı yapılan Volvo EX60, resmi testlerden sürpriz bir sonuçla döndü. ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından yapılan ölçümlerde, aracın menzilinin mühendislerin tahmin ettiğinden daha yüksek olduğu ortaya çıktı. Bu durum, kullanıcılara açıklanandan daha fazla erim sunan modeli marka için olumlu bir gelişme haline getirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
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