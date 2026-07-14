Washington D.C.'de IndyCar Yarışı - Son Dakika
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Washington D.C.'de IndyCar Yarışı

14.07.2026 01:01
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Başkan Trump, Freedom 250 Grand Prix için üst düzey sürücüleri ağırlayacak. Yarış 23 Ağustos'ta.

Bu yaz başkente bir IndyCar yarışı geliyor ve Başkan Donald Trump, büyük etkinliği tanıtmak için Pazartesi günü üst düzey sürücüleri ağırlayacak. Washington D.C.'deki Freedom 250 Grand Prix, 23 Ağustos'ta National Mall çevresinde başkentten geçecek. Trump, Ocak ayında imzaladığı bir başkanlık kararnamesi ile yarışı başlattı ve Beyaz Saray'ın Amerika'nın 250. Doğum Günü Kutlama Görev Gücü'ne başkentte bir yarış rotası belirleme talimatı verdi.

Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, kararnamenin imza töreninde yaptığı konuşmada, 'Başkan bize bu direktifi verdi, minnettarım. Amerika'nın 250. doğum gününü kutlayacağız ve herkesten kalıpların dışında düşünmesini istedi. Bunu tarihi ve havalı kılmanın yolu ne? Hadi hep birlikte yapalım.' dedi. Duffy, başkentteki son yarışın 1801'de atlarla yapıldığını belirtti. IndyCar sahibi Roger Penske ise yaptığı açıklamada, 'Başkan Trump, sporumuza inanılmaz bir ayrıcalık bahşetti ve INDYCAR ülkemizi muhteşem bir yarış gösterisiyle onurlandırmaya hazırlanırken güveni ve desteği için minnettarız.' ifadelerini kullandı. Freedom 250 Grand Prix, bir sokak pisti etkinliği olacak ve Fox Sports'tan canlı yayınlanacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Otomobil Washington D.C.'de IndyCar Yarışı - Son Dakika

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