Waymo, Münih\'te Otonom Araç Testlerine Başlıyor

Sürücüsüz teknoloji şirketi Waymo, Salı günü önümüzdeki haftalarda Münih'te otonom araçlarını test etmeye başlayacağını açıkladı. Bu testler, Almanya'da 2027 sonunda başlatılması planlanan ticari araç çağırma hizmetinin temelini oluşturacak.

Waymo araçları başlangıçta Münih'te manuel olarak sürülecek ve yerel yolların haritalanması ile eğitimli otonom uzmanların direksiyon başında olduğu testler yapılacak. Alphabet'e ait şirket, test döneminin otonom sürüş sisteminin Münih'in trafik koşullarına uyum sağlamasına yardımcı olacağını belirtti.

Şirket, Almanya'da hizmet verebilmek için yerel, eyalet ve federal yetkililerle düzenleyici onaylar konusunda görüşmeler yaptığını, ayrıca Münih'te yerel filo operasyonlarına yatırım yapmayı ve yüksek nitelikli işler oluşturmayı planladığını ifade etti.

Öte yandan Uber, Verne ve Pony.ai geçen hafta Zagreb'de otonom sürüş hizmeti başlatarak Hırvatistan'ın başkentini Uber uygulaması üzerinden sürücüsüz araç rezervasyonu yapılabilen ilk Avrupa şehri yaptı. Waymo, bu yıl başında robotaksi işini genişletmek için 126 milyar dolar değerleme üzerinden 16 milyar dolar fon toplamıştı.