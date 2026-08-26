Waymo, Münih'te Robotaksi Hizmeti Başlatıyor
Waymo, 2027'de Almanya'da ticari robotaksi hizmeti sunmayı planlıyor.
Waymo, Almanya'daki ilk robotaksi hizmetini Münih'te başlatmaya hazırlanıyor. Şirket, otonom araçlarını 2027'nin sonlarına doğru ticari kullanıma sunmayı hedefliyor. Bu adım, Waymo'nun Avrupa pazarına girişini ve otonom sürüş teknolojisinin uluslararası alanda yaygınlaşmasını simgeliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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