Waymo Robotaksileri Kaliforniya'da Genişliyor - Son Dakika
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Waymo Robotaksileri Kaliforniya'da Genişliyor

Waymo Robotaksileri Kaliforniya\'da Genişliyor
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Waymo, Kaliforniya'da 18 ilçeye yayılma izni aldı, hizmet alanını üç kat artıracak.

Waymo'nun robotaksileri, Kaliforniya'da çok daha geniş bir alanda hizmet verecek. Şirket, 18 ilçeye yayılma izni aldı. Kaliforniya Kamu Hizmetleri Komisyonu (CPUC), Waymo'nun San Diego ve Sacramento'nun yanı sıra Marin, Napa, Orange ve Riverside ilçelerindeki topluluklarda da araç işletmesine izin verdi.

Bu onay, Alphabet'in sahibi olduğu şirketin Los Angeles ve San Francisco çevresindeki hizmet alanını üç katından fazla genişletecek. Waymo sözcüsü Sandy Karp, genişlemenin kademeli olacağını ve güvenlik çerçevesiyle yönlendirileceğini belirtti. Şirketin acil odak noktasının yaz sonunda San Diego'da yalnızca yolcu hizmetini başlatmak ve Sacramento'da teknolojisini doğrulamak olduğunu söyledi.

Cuma günü Mountain View merkezli Waymo, CPUC'un Ocak ayında yapılan başvuruyu onayladığını duyurdu. Yeni hizmet alanı, Güney Kaliforniya'da Santa Clarita ve Thousand Oaks'tan San Diego'ya, Kuzey Kaliforniya'da ise Sacramento'dan San Jose'ye uzanacak.

Genişleme, Waymo'nun daha büyük ve üretimi daha ucuz olan yeni aracı Ojai'nin tanıtımının ardından geldi. Waymo, robotaksi yarışında 10'dan fazla büyük şehirde faaliyet göstererek önde gidiyor. Şirketin kendi kendine giden araçları 220 milyon milden fazla otonom sürüş yaptı ve verilere göre ciddi yaralanmalara yol açan kazalarda tahmini %94 daha az karışıyor.

Yine de Waymo araçlarının karıştığı kazalar kamuoyunun dikkatini çekti. Geçen yıl San Francisco'da bir Waymo aracının mahallenin sevilen kedisine çarpıp öldürmesi eleştirilere neden oldu. Waymo, Kaliforniyalıların milyonlarcasının zaten yararlandığı hareketlilik ve güvenlik avantajlarını daha fazla topluluğa getirmeyi sabırsızlıkla beklediğini duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi

Kaliforniya, Teknoloji, Otomobil, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Waymo Robotaksileri Kaliforniya'da Genişliyor - Son Dakika

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